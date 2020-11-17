Иньчуань, Китай, , 05:48 — REGNUM Один из самых нищих районов Китая, Сихайгу, расположенный в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны, был выведен из нищеты, сообщает агентство Синьхуа.

Последний нищий уезд Сицзи, расположенный в районе, теперь соответствует национальным стандартам, позволяющим ему перестать числиться в списке бедных уездов страны, сообщили в местном правительстве.

Это означает, что с нищетой было покончено во всех девяти бедных районах уездного уровня Сихайгу в рамках государственной кампании по искоренению беспросветной нищеты до конца 2020 года.

Сихайгу представляет из себя преимущественно горные районы, за что был прозван в ООН «самым неподходящим место для селения людей» еще в 70-е годы прошлого века. Здесь бушуют засухи и имеется крайне хрупкая экосистема.