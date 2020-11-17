Абакан, 17 ноября 2020, 05:45 — REGNUM Власти Хакасии не планируют ужесточать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
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В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Хакасии является контролируемой. Такой вывод прозвучал на вечернем заседании регионального оперштаба, которое 16 ноября провёл сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло.
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Главная задача — соблюдение уже действующих мер.
Напомним, Меняйло прибыл в Хакасию, чтобы скоординировать работу системы здравоохранения и выработать эффективные меры по снижению социальной напряженности в связи с распространением коронавируса.
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Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России по Хакасии организует в республике единый центр управления по ситуации с COVID-19.
По состоянию на 16 ноября в Хакасии выявлено 9565 носителей коронавируса.
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