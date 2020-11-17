Абакан, , 05:45 — REGNUM Власти Хакасии не планируют ужесточать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Хакасии является контролируемой. Такой вывод прозвучал на вечернем заседании регионального оперштаба, которое 16 ноября провёл сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло.

Читайте также: Мурашко: ситуацию с коронавирусом в Хакасии удалось стабилизировать

Главная задача — соблюдение уже действующих мер.

Напомним, Меняйло прибыл в Хакасию, чтобы скоординировать работу системы здравоохранения и выработать эффективные меры по снижению социальной напряженности в связи с распространением коронавируса.

Читайте также: Полпред Меняйло прибыл в Хакасию, где ждут отставки главы региона

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России по Хакасии организует в республике единый центр управления по ситуации с COVID-19.

По состоянию на 16 ноября в Хакасии выявлено 9565 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС организует в Хакасии единый центр управления по ситуации с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Сибирский полпред уже почти неделю решает проблемы Хакасии