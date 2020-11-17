Хабаровск, , 05:31 — REGNUM Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае предварительно запланировал на 2021 год ремонт 515 домов, из них 192 — в столице региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

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Пока стоимость работ по краткосрочному плану капремонта оценивается почти в 1,2 млрд рублей. Из них более 600 млн рублей уйдут на ремонты домов в Хабаровске. При этом освоение средств на этот год, ещё продолжается.

Ожидается, что к концу года по Хабаровску стоимость всех выполненных ремонтов составит почти 900 млн рублей.

«В план на 2020 год по Хабаровску было включено 357 домов. В основном это ремонт крыш и замена лифтов. На сегодняшний день 87% запланированного по городу уже выполнено», — уточнили в министерстве.

В краткосрочный план капремонта Хабаровского края на 2020 год попало 736 многоквартирных домов, в которых предполагается выполнить работы на 1,5 млрд рублей. Сейчас капремонт завершен по 574 домам.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Калужской области настойчиво включают аварийные многоквартирные дома в региональную программу капитального ремонта.