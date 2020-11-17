Кемерово, , 05:21 — REGNUM В Кемеровскую службу прибыли эксперты Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ гематологи) Минздрава России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«Основная цель визита — оценка работы гематологической службы Кузбасса, разработка рекомендаций по её дальнейшему организационно-методическому развитию и нормативно-правовому регулированию», — уточнили в министерстве.

Федеральные специалисты посетят Кузбасскую клиническую больницу имени С.В. Беляева, Кузбасский клинический онкологический диспансер, Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр, Кузбасский центр крови, Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29, Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1.

Итоги проверки подведут 19 ноября в рамках рабочей встречи специалистов Центра с кемеровскими властями.