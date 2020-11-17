Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Жителей Хабаровска приглашают принять участие в украшении новогодней ёлки на стадионе имени Ленина. Объявлен творческий конкурс по изготовлению игрушек — «Наряжаем ёлку вместе!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Именно на стадионе Ленина будет оформлена детская фотозона зимнего отдыха.

Участником конкурса «Наряжаем елку вместе!» может стать каждый, независимо от возраста и профессионального мастерства.

«Главное условие — прочность материала и креативность новогодней поделки. Высота игрушки должна быть не менее 50 см. К поделке необходимо прикрепить держатель — петельку или прищепку, также данные с фамилией, именем автора, его адресом и телефоном», — пояснили организаторы.

В конкурсе четыре номинации: «Символ года-2021», «Спортивная игрушка», «Семейная игрушка», «Оригинальная игрушка».

Авторы лучших работ получат памятные призы и подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, до Нового года осталось полтора месяца. Обычно, в это время, власти регионов России начинают готовиться к праздничным мероприятиям, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Часть регионов планирует отметить Новый год как обычно, но в других решено вовсе отказаться от праздничных мероприятий. Есть те, кто ещё не определился.