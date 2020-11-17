Бразилиа, , 05:03 — REGNUM Не менее 13 371 случая заражения новым коронавирусом выявили за сутки в Бразилии, а с начала пандемии зарегистрировали 5 876 464 факта инфицирования SARS-CoV-2. Об этом на своем сайте сообщает бразильский минздрав.

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Также за 24 часа в стране подтвердили смерть еще 216 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине скончались 166 014 больных. Еще 5 322 406 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября, по данным ВОЗ, мире за сутки зафиксировали 528 905 новых носителей коронавируса.

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