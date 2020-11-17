Хабаровск, , 05:02 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 269 (270 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 пациент, один — скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Всего в крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3216 коек, свободны — 499. В тяжёлом состоянии 21 пациент, 19 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторно и стационарно получают лечение 7080 жителей Хабаровского края.

На 17 ноября с начала пандемии выдано 20 212 положительных тестов, вылечились 12 985 человек, скончались от осложнений 147 пациентов.

11 из 13 вузов Хабаровского края перешли на дистанционное обучение.

В Хабаровске объявили набор волонтёров в медучреждения для помощи в условиях недостатка сотрудников. Ставку делают не только на студентов, но и на горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край на борьбу с COVID-19 за весь период пандемии получил из федерального бюджета 7,6 млрд рублей, из них 981 млн рублей за последние два месяца.