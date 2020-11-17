Москва, , 05:01 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, в Москве будет переменная облачность, местами без осадков. Температура воздуха — 3… — 1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 ноября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — 6… — 4 °C.

Ветер юго-восточный, юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 6… — 1 °C днём и — 9… — 4 °C ночью. По области местами гололедица.

В среду, 18 ноября, днём в столице ожидается — 2… 0 °C. По области — 5… 0 °C. Ночью в регионе ожидается — 6… — 1 °C. Местами небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, солнечную погоду преимущественно без осадков обещают синоптики на предстоящей неделе в Москве.

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