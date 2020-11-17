Москва, 17 ноября 2020, 04:56 — REGNUM Врачи госпитализировали художественного руководителя Большого московского цирка, народного артиста России Аскольда Запашного с подозрением на артериальную гипотензию, сообщает 17 ноября РЕН-ТВ.
Артиста доставили в Первую Градскую больницу в Москве. Информацию о госпитализации подтвердил брат Запашного, гендиректор цирка Эдгард Запашный.
«У него немножко скакануло давление, упала температура, — цитирует телеканал собеседника. — Сейчас он находится под контролем врачей, я только что с ним разговаривал».
Аскольд опроверг информацию о тяжёлом состоянии брата и пообещал сообщить новости, как только всё нормализуется.
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