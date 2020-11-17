Пекин, , 04:49 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 15 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» заболевших в стране достигло 3716 человек с начала эпидемии. К таких пациентам относятся те, которые прибыли заболевшими в Китай из-за рубежа вне зависимости от национальности и гражданства.

Среди общего числа «импортных» случаев, 3382 человека было выписано из больниц по выздоровлении с начала эпидемии, в то время как еще 334 продолжают получать медицинскую помощь. Ни один такой пациент не погиб за время эпидемии в Китае.