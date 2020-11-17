Москва, , 04:43 — REGNUM Российское онлайн-обучение потребует лицензирования наравне с обычным, заявил 16 ноября глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И не важно, в офлайне оно или в онлайне», — объяснил он.

Музаев добавил надзор за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования Рособрнадзор должен совместно с министерством просвещения и министерством науки и высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Музаев допустил сдачу Единого государственного экзамена в дистанционном формате. Министр сообщил также, что решение о прежнем формате проведения ЕГЭ — без социальной дистанции для учеников и масок для учителей — будут принимать Роспотребнадзор и Минздрав РФ.

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