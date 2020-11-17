Новосибирск, , 04:43 — REGNUM В Новосибирской области до конца недели прогнозируются снегопады и резкое похолодание, местами до — 20 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Так, сегодня, 17 ноября, в первой половине дня будет преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4−9 м/с, температура воздуха −10… −12 °C, местами изморозь, на дорогах гололедица.

По данным на 8:30 (время местное) сегодня, 17 ноября, температура воздуха в городе Новосибирске составляет — 18 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В среду, 18 ноября, в отдельных районах прогнозируется небольшой снег, температура днём −9… −14 °C, ночью −9… −14 °C, местами до — 20 °C.

Ночью 19 ноября в регионе ожидается −9… −14 °C, местами до — 20 °C, днём — −5… −10 °C, местами до — 15 °C.