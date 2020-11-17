Анадырь, , 04:41 — REGNUM На Чукотке подведены промежуточные итоги досрочного этапа Всероссийской переписи насления-2020 — за две недели переписано 69% населения, сообщает ИА Чукотка.

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Самым активным оказался Чукотский район, где в переписи поучаствовал 91% жителей. На втором месте — Анадырский район — 72,5%, на третьем — городской округ Провидения с 70,2%.

При этом в сёлах Хатырка, Нешкан, Инчоун, Энурмино, Айон, Биллингс и Янраккынот переписано 100% населения.

Всего на Чукотке работают 99 переписчиков, открыто 16 стационарных участков, на которых можно самостоятельно внести свои данные.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочная перепись на Чукотке стартовала 2 ноября, продлится до 1 декабря. Переписчики охватят 42 населённых пункта. В Анадыре и Угольных Копях перепись пройдёт в апреле 2021 года, как и в целом по России.