Улан-Удэ, , 04:44 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 272 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 15 650. Об этом утром 17 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 9051 случай заражения (59% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались десять пациентов с COVID-19 (всего умерли 307 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2267 больных. На амбулаторном лечении находятся 2940 человек, наблюдаются 14 168 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 10 136 (+227) человек.

В реанимации остаются 97 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 49 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 82,8% — из 2738 перепрофилированных коек заняты 2267.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости отмены дистанционного обучения в школах. По его словам, дети учатся дома уже больше месяца. По его словам, с началом очного обучения в школах произойдёт рост заболеваемости COVID-19, поэтому в настоящее время властям необходимо работать над созданием запаса коечного фонда и лекарств.

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