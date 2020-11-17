Новосибирск, , 04:32 — REGNUM Центр обслуживания населения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске переведён на дистанционный режим работы. Об этом компания сообщила в своём телеграм-канале.

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«Каждый день все больше новостей о введении ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Многие предприятия переходят на удалённую систему взаимодействия с клиентами. Наш центр обслуживания не стал исключением. Теперь к нам офис прийти нельзя. Все запросы, вопросы и обращения принимаются нашими сотрудниками дистанционно. Оплата за услуги — отопление и горячую воду — тоже, — уточнила СГК. — Наши специалисты остаются на связи. Просим всех наших клиентов пользоваться дистанционными сервисами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирским работодателям рекомендовали обеспечить режим удалённой работы на дому не менее чем для 30% сотрудников.

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