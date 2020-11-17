Сеул, , 04:31 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 230 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 202 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Центр отмечает, что уже в течение четырех суток в стране выявляют более 200 зараженных ежедневно. При этом наибольшее число инфицированных приходится на столичный регион Сеул.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 28 999 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией 16 ноября не фиксировалось. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея осталось прежним — 494 человека.