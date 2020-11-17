Сакраменто, США, , 04:16 — REGNUM Карантинные ограничения будут ужесточены в американском штате Калифорния из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение принял губернатор региона Гэвин Ньюсом, сообщается на его официальном сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Согласно распоряжению, в Калифорнии отложат ранее объявленное возобновление работы предприятий. Кроме того, большинство школ штата приостановят обучение.

Губернатор также обязал всех жителей региона носить маски в общественных местах, а заведениям запретил производить обслуживание в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 20 ноября в американском городе Филадельфия будут ужесточены ряд ограничений из-за увеличения случаев заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Филадельфии ужесточат ограничения из-за коронавируса