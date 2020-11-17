Владивосток, , 04:11 — REGNUM В Приморье в минувшие выходные на северной трассе водитель автомобиля снял видео с вышедшими на дорогу из леса двумя тигрятами. Госохотнадзор выяснил, почему детёныши оказались одни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья рассказали, что ситуация находится под контролем, опасности для тигрят и людей нет.

«Специалисты установили, что неподалеку от того места, где снято видео, действительно находится семейство тигров. Обнаружены тигриные следы — взрослой самки и тигрят. Взрослую тигрицу видели неподалеку пограничники. Таким образом, опасения, что тигрята могли остаться без матери, скорее всего не подтвердились. Опасности для людей эти тигры не представляют, угрозы жизни самих животных тоже нет. Но наблюдение за этой группой мы пока продолжаем», — сказал замминистра лесного хозяйства Алексей Суровый.

Инспекторы выставили фотоловушки в местах вероятного появления тигриного семейства.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии музея естественной истории в Англии, стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Фото, сделанное Сергеем Горшковым, завоевало титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year).