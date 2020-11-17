Южно-Сахалинск, , 04:09 — REGNUM На Сахалине медперсонал Холмской больницы пожаловался на условия работы в период пандемии коронавируса. Медики были недовольны недостаточным снабжением средствами индивидуальной защиты, выплатами за работу с коронавирусными пациентами. Губернатор области Валерий Лимаренко отправил в больницу экстренную проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: Онищенко объяснил, как снизить риск заражения коронавирусом

В реанимационно-анестезиологическое отделение Холмской больницы за весь период пандемии поступили только три пациента с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом. После получения результатов теста они были направлены в ковидный госпиталь для лечения. За работу с коронавирусными пациентами персонал Холмской больницы получил из федерального бюджета 1,3 млн рублей. Специалисты проведут проверку начисления этих выплат.

В ходе проверки выяснилось, что среди работников больницы было зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты областного минздрава пообещали провести расследования для того, чтобы установить факты профессионального заражения.

Средств индивидуальной защиты для медперсонала в больнице осталось только на двое суток. Принято решение оперативно доукомплектовать учреждение всем необходимым: ожидается поставка трёх тысяч костюмов повышенной защиты, тысячи респираторов и 200 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить риск заражения коронавирусом позволит правильное питание, поддержание уровня витамина D в организме и физические нагрузки, сообщил 17 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью радио Sputnik.