Пекин, , 03:40 — REGNUM Власти Пекина выпустили желтый уровень опасности в связи с резким ухудшением качества воздуха и смога, который продержится как минимум до 17 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Серия мер было и будет предпринято властями города, включая приостановку ряда строительных операций, ограничение или приостановку некоторых производств ряда производственных компаний и так далее, сообщили в муниципальном бюро экологии и окружающей среды Пекина.

Желтый уровень объявляется тогда, когда индекс качества воздуха в города превышает 200 в течение двух дней подряд. Ожидается, что качество воздуха в городе начнет улучшаться к 17 ноября.

В Пекине действует трехуровневая система предупреждения о качестве воздуха, где желтый является наименее серьёзных. За ним следуют оранжевый и красный по мере ухудшения качества воздуха.