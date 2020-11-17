Урумчи, Китай, , 03:35 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая наконец-то победил абсолютную нищету, совершив исторический подвиг, сообщает агентство Синьхуа.

Последние 10 нищих уездов Синьцзяна сумели побороть абсолютную нищету, сообщили региональные власти. Все 10 уездов, включая Шачэ, Моюй и Акто теперь больше не числятся в списках нищих по классификации государственных стандартов, говорится в заявлении местного правительства.

Все 10 уездов находятся на юге Синьцзяна, где расположена самая большая пустыня страны. Местные жители раньше имели ограниченный доступ к стабильным доходам и общественным услугам из-за суровой природной среды и плохой инфраструктуры.