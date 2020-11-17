Куньмин, Китай, , 03:31 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая, которая оставалась регионом страны с наибольшей численностью бедного населения по данным на конец 2019 года, победила абсолютную нищету, сообщает агентство Синьхуа.

Последние девять уездов провинции были вычеркнуты из списка нищих, что буквально означает, что все 88 некогда нищих уездов перестали быть таковыми, сообщил директор провинциальной канцелярии по борьбе с бедностью Хуан Юньбо.

Кроме того, это означает, что 11 этнических меньшинств региона с относительно низкой численностью населения также распрощались с бедностью. С начала года 18,5 млн юаней (около $2,8 млрд) было направлено на поддержку борьбы с бедностью в 88 уездах провинции.

Дороги были построены во всех 8502 бедных деревень, в то время как электричество и оптическая связь также охватили все эти деревни.

Подвиг по ликвидации бедности не мог быть реализован без поддержки со стороны других экономически активных регионов Китая. По словам Хуана, в рамках политики поддержки Шанхай и провинция Гуандун с 2016 года вложили более 13,5 млрд юаней в оказание финансовой помощи и реализовали 4127 вспомогательных проектов, направленных на то, чтобы вывести 372 200 человек в провинции из нищеты.