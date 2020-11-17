Пекин, , 03:24 — REGNUM В общей сложности 63 872 человека в Китае преследовались в связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков за первые девять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 19,1% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР. Хотя прокуратура фиксирует снижение числа дел, связанных с наркотиками, борьба с ними остается крайне непроглядной в провинциях Гуандун и Сычуань, где наблюдается высокая частота наркопреступлений, сообщили в прокуратуре.

Наркоторговля по интернету стала куда более заметным, в то время как онлайн-торговля и транспортировка наркотиков с использованием служб доставки, а также использование виртуальных валют при покупке наркотиков крайне затрудняет выявление и пресечение подобного рода незаконной деятельности.