Тегусигальпа, , 03:20 — REGNUM В Гондурасе 16 ноября началась принудительная эвакуация населения ряда департаментов на карибском побережье в связи с приближением урагана пятой категории «Йота». Об этом со ссылкой на главу регионального управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Карлоса Мунгию сообщает газета La Tribuna.

По информации газеты, эвакуации подлежат в первую очередь жители департамента Колон, которые «в настоящее время располагают большим, чем ранее, количеством времени, чтобы избежать новых трагедий». Население вывозится из района города Токоа, находящегося рядом с рекой Агуан.

«Эвакуироваться нужно, потому что уровень воды в реке в этот раз вырастет больше, чем на прошлой неделе, что вызывает у нас крайнюю обеспокоенность», — приводит газета слова Мунгии.

В настоящее время ураган «Йота», который первым в этом году достиг максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона, находится в 90 км от побережья Никарагуа и движется в западном направлении со скоростью 4,1 м/с. Максимальная скорость в его пределах достигает 72,2 м/с.

Ожидается, что после того, как в ночь на 17 ноября «Йота» ударит по Никарагуа, через некоторое время он достигнет карибского побережья Гондураса.

Как сообщало ИА REGNUM, до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона (максимальная скорость порывов ветра до 56,9 м/с) усилился ураган «Йота», который ранее сформировался в Карибском море.

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