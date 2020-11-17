Буэнос-Айрес, , 02:49 — REGNUM Власти Аргентины призвали жителей страны усилить соблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава аргентинского минздрава Карла Виццотти на пресс-конференции.

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«В связи с ростом заболеваемости, соблюдение санитарных норм играет чрезвычайно важную роль», — отметила она.

По словам Виццоти, за прошедшие недели в Аргентине удалось снизить темпы распространения инфекции на 27%. Однако сейчас вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Всего в Аргентине с начала пандемии подтвердили 1 310 491 случай заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 35 436 человек.