Красноярск, , 02:11 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, температура воздуха — 8… — 5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 17 на 18 ноября ожидается до — 12 °C. Небольшой снег.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В среду, 18 ноября, в Красноярске до — 8 °C днём и около — 13 °C ночью. Небольшой снег.

В четверг, 19 ноября, в Красноярске ожидается до — 8 °C днём. Ночью — до — 10 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. На юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы южного ветра 18−23 м/с, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, метель.