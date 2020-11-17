Париж, , 01:49 — REGNUM Первая для Франции вспышка птичьего гриппа H5N8 выявлена в департаменте Верхняя Корсика, сообщил французский министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди в эфире парламентского телеканала Public Senat.

По его словам, случаи заболевания были зафиксированы работниками одной из птицеферм вблизи города Бастия. Вспышка спровоцировала сильный падеж птицы и сотрудники фермы решили уничтожить всех кур на предприятии.

С 17 ноября во Франции объявлен повышенный уровень опасности распространения птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября была выявлена вспышка птичьего гриппа в тех графствах на юго-западе Англии — Глостершир, Девон и Достер.

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