Тегеран, , 08:21 — REGNUM Восемь иранских моряков, которые провели четыре года в тюрьме в Дар-эс-Саламе (Танзания), прибыли в юго-восточный иранский порт Чабахар, расположенный в провинции Систан и Белуджистан, заявил местный чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 ноября.

Глава представительства министерства иностранных дел Ирана в Чабахаре Хамид Реза Туси рассказал журналистам IRNA, что эти иранские моряки, проживающие в Систане и Белуджистане, были арестованы и заключены в тюрьму танзанийской береговой охраной около четырех лет назад.

По его словам, благодаря неустанным усилиям министерства иностранных дел Ирана, посольства Исламской Республики в Дар-эс-Саламе и представительства министерства иностранных дел в свободной зоне Чабахар восемь моряков были освобождены и возвращены на родину.

Ранее Туси заявил, что в общей сложности в танзанийской тюрьме заключены 22 иранских моряка. «Мы надеемся, что с последующими мерами судебный процесс по их делу будет ускорен, и мы станем свидетелями освобождения всех моряков», — заключил он.