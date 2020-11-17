Тегеран, , 08:26 — REGNUM 16 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 486 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 486 новых жертв их общее число по стране возросло до 41 979 человек.

«За последние 24 часа было обнаружено около 13 053 новых случаев заражения опасным вирусом, при этом около 3133 были госпитализированы», — подчеркнула Садат Лари.

Она также заявила, что в общей сложности 775 121 иранец подвергся заражению COVID-19, причем около 564 699 из них выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще около 5677 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что до сих пор в Иране было проведено 5 545 444 обследования на наличие вируса.