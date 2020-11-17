Москва, , 01:19 — REGNUM В Москве за минувшие сутки вновь скончались более 70 пациентов с COVID-19. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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«В Москве скончались 74 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтверждён диагноз «пневмония». Сутками ранее в столице России скончались 72 человека с диагнозом COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Москве умерли 7933 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба столицы на 16 ноября, за минувшие сутки в Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом.

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