Оттава, , 00:31 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 300 тысячам, сообщает пресс-служба канадского агентства по здравоохранению.

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Только за 16 ноября на канадской территории выявили 2705 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество выявленных зараженных с начала пандемии в Канаде составляет 298 782. При этом жертвами болезней в стране, вызванных новым коронавирусом, стали 10 988 человек.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от пандемии являются провинции Онтарио и Квебек. Именно на них приходится большая часть выявленных за последнее время случаев заражения коронавирусом нового типа в Канаде.