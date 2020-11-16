Чикаго, США, , 23:57 — REGNUM Студия NetherRealm выложила в сеть трейлер дополнения Kombat Pack 2 к игре Mortal Kombat 11, в котором показан бой между Рэмбо и Терминатором. Ролик был опубликован 16 ноября на YouTube-канале франшизы.

Примечательным является то, что появления персонажей в кадре являются отсылками к их фильмам: Рэмбо спрыгивает с шасси вертолёта, а Терминатор появляется в знакомой «сфере». Выигрывает поединок конечно же Рэмбо, поскольку он является одним из героев будущего дополнения. В конце ролика зрители могут видеть его Fatality (смертельный добивающий приём).

Напомним, релиз Kombat Pack 2 состоится завтра, 17 ноябре 2020 года, дополнение также добавит в игру таких персонажей, как Милина и Рейн. Ранее NetherRealm выпустила трейлер, в котором показала множество смертельных приёмов Милины.

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