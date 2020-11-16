Токио, , 23:34 — REGNUM Хакеры, укравшие информацию у компании Capcom, опубликовали документы, в которых упоминаются игры Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2. Об этом 16 ноября сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что Capcom разрабатывает эти игры прежде всего для портативной консоли Switch. Сейчас стало известно, что компания также планирует выпустить их на ПК. Кроме того, в опубликованных документах есть информация о том, что Capcom сейчас разрабатывает версию игры Resident Evil 4 для гарнитур виртуальной реальности Oculus VR.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что хакеры также выложили в сеть документы разработчика, в которых упоминается дата релиза восьмой игры хоррор-серии Resident Evil. Согласно содержащейся в них информации, Resident Evil: Village выйдет в конце апреля 2021 года.

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