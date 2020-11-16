Йошкар-Ола, , 23:33 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-октября текущего года зарегистрировано 6626 преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что в среднем в России рост числа преступлений составил 1,1%, в регионах Приволжского федерального округа — 1,6%.

Рост числа преступных деяний наблюдается в девяти районах Марий Эл, показатель снизился в Килемарском, Мари-Турекском, Моркинском, Параньгинском, Сернурском районах и Йошкар-Оле.

Раскрываемость преступлений снизилась с 59,7% до 52,9%. При этом раскрыто 41% преступлений, следствие по которым обязательно, и 73% — следствие по которым необязательно.

В структуре преступлений число тяжких и особо тяжких деяний выросло с 25,2% за десять месяцев 2019 года до 33,2% в январе-октябре текущего года.

Более половины всех преступлений составляют кражи, значительную часть составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, типичный преступник в Российской Федерации — это безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления, следует из статистики Министерства внутренних дел России. Согласно данным МВД России, с начала 2019 года почти 680 тыс. человек были задержаны в РФ за совершение различных преступлений. Большинство из задержанных не имеют постоянного источника дохода, каждый третий из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных — подавляющее большинство — мужчины. Более 27 тыс. — подростки, свыше 109 тыс. — женщины, более 30 тыс. — студенты. Большинство задержанных — 433 тыс. человек — не имеют какого-то постоянного дохода. Около 230 тыс. задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступления. 383 тыс. из 680 тыс. задержанных ранее уже совершали преступления.