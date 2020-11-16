Париж, , 23:24 — REGNUM За сутки во Франции зафиксировано минимальное за месяц число новых случаев коронавирусной инфекции, 16 ноября сообщает Agence France-Presse.

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Согласно официальному отчету Минздрава Франции, за 24 часа в стране подтверждено 9406 новых случая COVID-19. Это почти втрое меньше, чем днем ранее (27 228), и в девять раз ниже рекордного максимума в 86 852, установленного 7 ноября.

Франция занимает четвертое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 — с начала эпидемии в стране диагноз подтвержден у 1 991 233 человек.

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