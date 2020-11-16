Ижевск, , 23:18 — REGNUM С 28 октября по 12 ноября в разных районах Удмуртии сотрудниками региональных управлений Роспотребнадзора и МВД было проведено 45 рейдов, в ходе которых контролировалось соблюдение масочного режима в объектах торговли, общественного питания и транспорта. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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За указанный период было проверено 86 единиц общественного транспорта и 381 объект торговли и общепита. По фактам нарушений в отношении виновных составлено 16 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих») об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для избрания меры наказания.

В штабе напомнили, что для физических лиц сумма штрафа составит от 15 до 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение месяца с 11 сентября по 14 октября в Удмуртии было составлено около 700 протоколов в отношении нарушителей масочного режима. Кроме того, четыре кафе нарушили запрет на работу учреждений общепита в ночные часы. По всем фактам проводятся административные расследования.

Обязательный масочный режим вновь начал действовать на территории Удмуртии с 11 сентября после двухмесячного перерыва.

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