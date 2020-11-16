Ирвайн, США, , 23:04 — REGNUM Компания Blizzard выложила в сеть кинематографичсекий трейлер будущего дополнения Shadowlands к массовой многопользовательской игре World of Warcraft. Ролик был опубликован 16 ноября на YouTube-канале проекта.

Поклонники игры получили возможность окунуться в её мир примерно на две минуты и подумать о том, что ждёт их после релиза Shadowlands. Разработчики напомнили геймерам, что выход дополнения запланирован на 23 ноября 2020 года.

Напомним, 23 ноября поклонники World of Warcraft также будут отмечать 16-летие игры, её релиз состоялся 23 ноября 2004 года. В рамках празднования Blizzard решила провести специальный ивент (внутриигровое событие), он стартовал 1 ноября, а завершится 22 ноября 2020.

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