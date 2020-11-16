Саранск, , 23:00 — REGNUM Бесплатное обеспечение амбулаторных больных с коронавирусом лекарственными средствами в Мордовии стартовало ещё 13 ноября.

Российский антивирусный препарат «Арепливир» Promo-med.ru

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По данным регионального штаба, для получения препаратов не обязательно наличие положительного ПЦР-теста на коронавирус, пациенты получают лекарства от лечащего врача при клинической картине COVID-19.

По словам главы регионального минздрава Олега Маркина, сначала больные получили только противовирусные препараты, сегодня начали выдавать антибиотики.

«В ближайшие дни ожидается поступление кроверазжижающих лекарств и гормонов», — добавил министр.

В штабе подчеркнули, что в больницах республики имеется необходимый запас всех основных лекарственных препаратов, организована бесперебойная подача кислорода, на случай увеличения потребности резерв своевременно пополняется.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в республике выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии достигло 9517 случаев. Побороли коронавирус 7639 жителей Мордовии. 56 человек скончались от коронавируса как от основной причины.