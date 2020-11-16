Ижевск, , 22:47 — REGNUM По состоянию на 16 ноября прививку от гриппа в Удмуртии сделали 428 074 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вакцинация Health.pnzreg.ru

Охват населения вакцинацией достиг 55,7% от плана и 28,5% от плана. В число уже вакцинированных входят 200 662 ребенка, что составляет 79,5% от плана. Наиболее низкий показатель прививочной кампании наблюдается в группе взрослых старше 60 лет — прививки сделали 70 899 человек или 28,3% от плана.

Накануне в республику поступила очередная партия вакцины «Совигрипп» в объеме 238 610 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели с 9 по 15 ноября обратились за медицинской помощью с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) 9347 жителей республики. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе был ниже эпидемического порога на 15%, неделей ранее показатель был ниже эпидемического порога на 21%. В числе заболевших — 5170 детей в возрасте до 14 лет.

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