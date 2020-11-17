Париж, , 08:17 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 45 054 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 508 пациентов.

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Об этом в понедельник, 16 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 9406 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,991 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что из-за пандемии коронавируса до середины декабря 2020 года проведение религиозных мероприятий, в том числе служб в католических храмах, разрешено не будет.

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