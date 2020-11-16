Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 528 905 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 54 301 156 человек. Такие данные приводит 16 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7858 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 316 994.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 594 тысячах выявленных инфицированных и 8212 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

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