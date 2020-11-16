Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер извинился перед геймерами за то, что многие из них пока могут купить консоль Xbox Series X из-за того, что её нет на складах магазинов. Об этом 16 ноября сообщил портал GamesRadar.

«Я действительно приношу извинения за это. Мы производим их уже почти два месяца и пытаемся направить как можно больше в магазины, но спрос на них очень высок», — сказал Спенсер. Позже руководитель Xbox заявил, что компания будет сосредоточена на получении обратной связи от клиентов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Фил Спенсер ответил на вопрос о дальнейших планах расширения Xbox. Он, в частности, заявил, что компания «обязательно» будет покупать новые студии.

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