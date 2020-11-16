Женева, Швейцария, , 22:15 — REGNUM Говорить о вспышке коронавируса в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нельзя, так как 65 случаев заражения среди ее сотрудников были выявлены за период с весны 2020 года, заявила 16 ноября на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Было выявлено 65 случаев среди сотрудников ВОЗ, не все из них работают в штаб-квартире. Шестьдесят пять случаев с начала пандемии. Из них у 36 человек был доступ на территорию ВОЗ… Речь не идет о вспышке в штаб-квартире в Женеве», — сказала Мария Ван Керкхове.

По ее словам, за прошедшую неделю среди сотрудников организации было выявлено пять случаев заражения коронавирусом, но в ВОЗ не уверены, что штаб-квартира является новым очагом. Высока вероятность заражения этих людей вне штаб-квартиры ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в штаб-квартире ВОЗ, ссылаясь на 65 случаев заражения сотрудников этой организации.

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