Женева, Швейцария, 16 ноября 2020, 22:14 — REGNUM За время эпидемии COVID-19 в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве выявлено 65 случаев заболевания, 16 ноября сообщает ВОЗ.
Одним из представителей ВОЗ, перенесших COVID-19, является генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус. 16 ноября он вернулся к работе после карантина.
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