Женева, Швейцария, , 22:14 — REGNUM За время эпидемии COVID-19 в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве выявлено 65 случаев заболевания, 16 ноября сообщает ВОЗ.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве Yann

«На прошлой неделе у нас было несколько случаев, связанных друг с другом… у всех все хорошо, все случаи легкие или бессимптомные» , — сообщила на брифинге технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

Одним из представителей ВОЗ, перенесших COVID-19, является генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус. 16 ноября он вернулся к работе после карантина.

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