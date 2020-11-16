Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер и финансовый директор компании Тим Стюарт рассказали журналистам о планах своей организации. Об этом 16 ноября сообщил портал Games Radar.

Когда Стюарту задали вопрос о планах Xbox на будущие игры Bethesda, он подчеркнул, что руководство компании не планирует «просто изъять весь контент» студии с платформ Sony, Nintendo и других. При этом он заявил, что руководство хочет, чтобы игры этого разработчика были «первыми, лучшими или наилучшими» и прежде всего — на платформах Xbox.

«Что касается продолжения инвестирования в новые студии, новые игры и новый контент, мы обязательно должны это сделать», — сказал Спенсер во время онлайн-трансляции GlitchCon сервиса Twitch.

Напомним, в октябре 2020 года Фил Спенсер дал понять геймерам, что решение об эксклюзивности игр Bethesda на платформах Xbox будет приниматься в рамках отдельного рассмотрения каждого случая. Он сказал, что компания подумает об этом в тот момент, когда придёт время.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Bethesda ответил на вопрос о эксклюзивности игр студии для Xbox

Читайте развитие сюжета: Фил Спенсер извинился за дефицит новых консолей Xbox