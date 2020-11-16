Курган, , 21:22 — REGNUM В Курганской области в поликлиниках и больницах устанавливают камеры видеонаблюдения. Цель установки нового оборудования — решение проблем с очередями, сообщает региональный оперативный штаб.

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До конца ноября планируется приобрести и смонтировать 96 камер, которые установят в приёмных покоях центральных районных больниц и в коридорах поликлиник, где проводится приём больных с коронавирусом и ОРВИ.

Всего в медицинских учреждениях Курганской области на сегодня работают 50 видеокамер. Они подключены к единой мониторинговой системе, к которой будут подключены и новые камеры. Это позволит наблюдать за очередями в режиме онлайн, перераспределять потоки пациентов и решать конфликтные ситуации. На данный момент мониторить очереди приходится практически в ручном режиме, отмечают в оперативном штабе.