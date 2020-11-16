Рим, , 21:04 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 16 ноября, в Италии умерли 45 733 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 504 (днем ранее — на 546), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 442 364 человека, за сутки этот показатель увеличился на 21 554 (днем ранее — на 9376).

Число подтвержденных носителей выросло на 27 354 (днем ранее — на 33 979). Количество новых выявленных случаев снижается четвертый день подряд, но связано это исключительно с сокращением числа проведенных тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 205 881 (около 2% населения страны). В настоящее время заражены 717 784 человека (на 5294 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 60 раз. За последний месяц число зараженных выросло почти в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.