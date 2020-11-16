Челябинск, , 20:50 — REGNUM В Челябинске скончалась двухлетняя девочка, у которой медики заподозрили коронавирус. Это произошло 16 ноября в горбольнице №9, пишут СМИ.

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По данным издания «Первый областной», она была паллиативной пациенткой. Её часто госпитализировали, а при последней госпитализации обнаружили антитела к коронавирусу и поэтому перевели её на ковидную базу.

В горбольнице №9 пояснили журналистам, что у девочки возможно не было коронавируса. Положительный результат экспресс-теста, мог быть обусловлен перекрёстной реакцией организма, предположили в учреждении.