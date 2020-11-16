Кронштадт, Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Химическое загрязнение воды у кронштадтских фортов в Финском заливе не обнаружено, а гибель моллюсков, замеченная встревоженными петербуржцами, объясняется целым рядом естественных причин. Об этом вечером 16 ноября заявили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Финский залив Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее неравнодушные горожане сообщили журналистам о возможном экологическом ЧП у побережья Финского залива в районе природного заказника «Западный Котлин». В частности, в районе форта «Риф» горожане заметили загрязнение воды неестественного зеленого цвета.

После публикаций об этом на место были направлены специалисты экологической аварийной службы. У форта «Риф» никаких загрязнений не нашлось, однако похожая на описанную в СМИ картина наблюдалась вблизи форта «Шанц».

«По результатам осмотра специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует — загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей», — проинформировали в комитете по природопользованию.

Следы отмерших сине-зеленых водорослей без посторонних химических примесей скопились около форта «Шанц» в углублениях, после замерзания луж. Гибель моллюсков также нашла свои объяснения.

«На берегу действительно много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины», — отметила Татьяна Ковалева, директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий».