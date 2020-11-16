Анкара, , 20:41 — REGNUM За сутки в Турции выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом с апреля 2020 года, сообщает 16 ноября минздрав страны.

По данным минздрава Турции, за сутки зарегистрировано 3316 случаев заражения, умерли 94 пациента с диагнозом COVID-19.

«Сегодня выявлено 3316 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 417 594. Умерли 94 больных, всего умерших — 11 601. В тяжелом состоянии находятся 3610 больных. Вылечились сегодня 2712 пациентов, всего — 356 375», — указано в сводке минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.

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